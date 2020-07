Meri praegu väga helde ei ole, aga lestakohvikute päeval lestata ei jää!

Kui mullu oli kohvikuid Nasval 11, siis sel aastal on neid ühe võrra rohkemgi. Lestakohvikutepäeva ühe korraldaja, Nasva alevikuvanema Piret Kuldsaare andmeil on numbriliselt küll vaid üks kohvik rohkem, kuid tegelikult on neist tosinast kohvikust täiesti uued koguni neli. Seega peaks uut avastamisrõõmu jaguma kindlasti ka neile, kes eelmisel aastal kõik kohvikud läbi käisid.