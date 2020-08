Uim tahaks rohkem müristada

Ettepanekus nenditakse, et paraku ei ole Kuressaare vanalinnas muinsuskaitsealal võimalik ehitada kõiki vanu hooneid standardikohastele heliisolatsiooninõuetele vastavaks. Samas pole ka mõeldav, et meelelahutusasutused ja avalikud üritused peaksid kolima linnast välja põldudele, kus ei viibi kedagi, keda müra häirida võiks.

Uimel on tegutsemisaastatel tekkinud tihti vastuolusid läheduses asuvate hoonete omanikega, kelle arvates on melu surfibaaris liiga lärmakas.

Vandeadvokaat Linna märgib, et öine meelelahutus kuulub linnakeskkonna juurde ning ilma selliste asutusteta, nagu kõrtsid, baarid ja ööklubid, ei ole linnade ja asulate elukeskkond seni mõeldav olnud. Juba ajalooliselt on kõrtse ja trahtereid tema sõnul peetud asutusteks, millel on oma koht kultuuri- ja sotsiaalelus ning neile on leitud koht linna tuiksoonel.