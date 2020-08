Uus söökla raputab Kuressaare päevapraeturgu

Päevaka püstipannud pangatöö taustaga Tarmo Vipre sõnul on tegu kaasaegse sööklaga, kus pakutakse üksnes päevapakkumisi väga soodsate hindadega. “Sellise toitlustuskoha järgi olen ise ammu vajadust tundnud ja mõtegi on idanenud mitu aastat,” rääkis Vipre.

Küsimus oligi tema sõnul siiani sobiva asukoha leidmises, mis Ringtee ärikeskuse näol olevat nüüd ideaalne. “Olen ise pidevalt seisnud dilemma ees, kus päeval kiirelt ja soodsalt süüa, kui päris lõuna paiku seda teha ei jõua,” tunnistas ta.

Üritavad teiste vigu vältida

Enamikes söögikohtades saab päevapakkumine teinekord üsna varakult otsa, valikus on vaid üks praad ja supp või salat ning portsjonid on kohati üsna väikesed. “Meie plaanime neid vigu vältida ja klientidel kõhu mehemoodi täis sööta,” tähendas Vipre.

Lisaks on kohv söökla klientidele tasuta ning oma termostassiga võib kohvi vabalt ka kaasa võtta. Avatud hakkab Päevakas olema tööpäeviti kella 11-st 18-ni ning terve pika päeva saab päevapraade, suppe ja magustoitu.

Menüüs on Vipre kinnitusel alati kolm-neli erinevat praadi, millest üks on kindlasti laktoosi- ja gluteenivaba ja üks alati klassika – seapraad hapukapsa ja seenekastmega. Lisaks kaks suppi, millest üks on tummine seljanka, ja ilma ei jää sööja ka magustoidust, koogist ega värsketest pirukatest.

Ehkki kohvikuid ja restorane, kus päevapraadi pakutakse, on Kuressaares ja linna lähiümbruseski omajagu, seisneb Päevaka erinevus Vipre sõnul just rohkemais valikuis, soodsates hindades ja portsjonite suuruses. Majale on hea ligipääsetavus autoga ja selle juures palju ruumi tasuta parkimiseks. “Soodsad päevapakkumised on aastaringsed ning need ei kao turistide tulekuga,” kinnitas söökla omanik.

Soodsaim praad menüüs – ports on suur! – maksab 2,90 ning ühegi prae hind ei ületa 5 eurot. Viiekas on kesklinna söögikohtades aga päevapraadide kõrghooajal ehk sügisest kevadeni päevaprae puhul valdavalt juba norm.

Magustoidu saab sööklas 1 euro eest ja suur portsjon päevasuppi maksab 1,60. Erinev on teistest söögikohtadest seegi, et päevapraadi saab kella 18-ni. Mujal müüakse päevapakkumisi kas seni, kuni jagub või maksimaalselt kella 15-ni.

Pärast tööpäeva söök kaasa

Kella 17-st 18-ni on sööklas aga happy hour, mil kõik toidud on menüühindadest 20 protsenti odavamad. “Kui tuled oma karbiga ja võtad toidu koju kaasa, on soodustus aga miinus 25 protsenti,” lisas Tarmo Vipre. “Pärast tööpäeva on nii võimalik puhata, mitte kodus süüa tegema hakata.”

Kõik Päevaka road valmivad värskena kohapeal. Söökla köögis töötavad suurte kogemustega kokad Silja Saar ja Merike Kuura, kes mõlemad on kokaametit pidanud üle paarikümne aasta.

“Ise oleme nendega ka varem Mändjala kämpingus koostööd teinud ja toidud viivad ikka keele alla küll,” kinnitas Tarmo Vipre.