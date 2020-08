Saare pere tegi Eestile tiiru peale ühistranspordiga

Bussid on Kristjani sõnul üle Eesti päris heas korras, kõige pisem sattus neile Võrust Vastseliinasse sõites ja see juhtus olema ka puupüsti täis. Veel pani mees tähele, et bussijaama hooned on küll enamikus külastatud kohtadest alles, kuid sisu ega teenuseid, olgu siis piletimüüki või pakihoidu paljudes neist enam ei ole, mõnes isegi kemmergut mitte.

Pole endal juhilube

Kokku umbes 1500 eurot

Kõige kriitilisem oli Kohtla-Järvelt Rakverre saamine. Ainsale õhtusele bussile Narva-Tallinn pileteid polnud, aga öömaja oli Rakveres kinni pandud. "See oli algusest peale kõige kahtlasem koht ja varuvariandina oleks tulnud kasutada taksot," lausus Kristjan. Õnneks selgus, et mõned inimesed tulevad peale alles Rakverest ja reisisellid pääsesid nende vabadele kohtadele.

Kui lastele jättis kustumatu mulje Rakvere linnusekompleks, siis Kristjan kiidab Narva korrastatud linnust ja promenaadi. Ning suurt üllatust Sillamäed. "Stalini-aegsed hooned on kõik korda tehtud, kõik on puhas, lilli täis, nagu uus. Selle kandi kohta on ju levinud arvamus, et tööstuspiirkond, seega hall ja kole, aga ei ole. Tegelikult on linn väga kaunis."