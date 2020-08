Saaremaa kriisikomisjon palub üritustel osalejatel käituda vastutustundlikult

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk paneb inimestele südamele, et vastutustustundlik käitumine on esimene samm koroonaviiruse teise laine tuleku ärahoidmiseks: "Iga inimene võib saada COVID-19 viiruse ja igaüks võib seda enda teadmata ka levitada, seetõttu on oluline, et oleme ise hoolikad ning käitume vastutustundlikult."