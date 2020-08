Kahtla õpilased osalesid noorte rendžu ja gomoku MM-il

Kahtla kooli direktori Helle Rüütli sõnul oli turniirile kutsutud peale nende veel ainult Laagri kool Tallinnast. “Juba see, et nii vähe koole Eestist mängima kutsuti, tekitas väga uhke tunde,” tõdes Rüütel.

Rendžuturniiril osales 192 noort kaheksast riigist, gomokuturniiril 115 noort samuti kaheksast riigist. Kahtla kool tuli võistlusel koolide arvestuses esimese kahekümne hulka. "Arvestades, kui väike kool me oleme, on see igati tubli tulemus!" rõõmustas koolijuht.

Häid tulemusi mõttemängudes on Kahtla kool saavutanud varemgi. Eriti hästi on õpilastel läinud gomokus, mis on vana Jaapani lauamäng, kus eesmärgiks on saada viiest nupust koosnev katkematu rida kas horisontaalis, vertikaalis või diagonaalis. 2015/16. õppeaastal sai Kahtla kool gomokus Eesti põhikoolide arvestuses esikoha, lisaks on neil kolm teist kohta ja sama palju kolmandaid kohti.

Gomoku lahtises kevadsarjas võitis koolide arvestuses esikoha justnimelt Kahtla kool. Individuaalselt võitis kooli 8. klassi õpilane Oliver Valk oma vanuserühmas teise koha ja 9. klassi noormees Raigo Rei neljanda koha. Hea tulemuse tegid G-klassi tüdrukute arvestuses Marta Link ja C-klassi noormeeste arvestuses Oskar Link.

"Kahtla kool on läbi aegade olnud üks neist koolidest, kus varem olid lauamängud. Nüüd on mängud internetti kolinud, aga nende mängimine on Kahtla koolis alati au sees olnud," sõnas direktor Rüütel.