Kevadpõnnid said sünnikirjad

Kuna lastel on kõigil erilised nimed, on ema Mari-Liis pidanud tihti inimestele rääkima, millest sellised vahvad valikud. Hiiehaldja nime kujunemise kohta polevatki tal aga eraldi lugu. "Suurematele lastele rääkisin, et peaaegu oleks temale sellise "tavalise" nime pannud, aga lapsed ütlesid seepeale, et väga hea, et ei pannud! Muidu ta ei oleks üldse meie perre sobinud," naeris Mari-Liis Niit.