Saaremaa riigimajas saab tööd kuni 70 inimest

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles Saarte Häälele, et riigimajja on kavandatud töökohad 60–70 inimesele, sh luuakse kaugtöökohad avaliku sektori töötajatele, et anda neile vajalik paindlikkus teha tööd ka Saaremaal viibides. Ta lisas, et riigimaja valmimisega tekib koos Lossi tn 2, 2a ja Lossi tn 4a hoonetega Kuressaare kesklinna riigimaja kvartal, kus kodanikud saavad avalikke teenuseid mugavalt ühest kohast.