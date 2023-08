Ida-Niidu suurelamute rajooni planeeringu koostas 1984. aastal arhitekt Irina Raud. See on Kuressaare ainus sektsioonelamute ala, mis on peaaegu terviklikult välja ehitatud ja kunagi alustatud ehitustest jääbki lõpetamata vaid Lehe tn 5 hoone, millest praegu on näha veel vundament.