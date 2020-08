Hotellide täitumus on võrreldav mulluse südasuvega

"GOSPA juuli täitumus oli võrreldav eelmise aastaga," tõdes GOSPA tegevjuht Piret Trei, rõõmustades, et kiireim suvekuu oli nende jaoks mõnusalt töine ja rahvarohke. Enamik külastajaid olid tema sõnul seejuures tõepoolest eestlased, järgnesid Soomest ja Lätist tulnud külastajad.

Eesootava sügise osas on tema sõnul praegu veel võimatu adekvaatset prognoosi anda. "Oleme ettevaatlikud, ent püüame hoida ikkagi optimistlikku fooni," sõnas Trei.

Kuressaare südalinnas tegutseva Grand Rose´i spaa tegevjuhi Hardi Kerde sõnul oli nende majas täitumus tänavu juulis siiski väiksem kui eelmise aasta juulis. Kuigi hinnad on neil sel suvel olnud tavapärasest soodsamad.

Saaremaa on atraktiivne

"Kuna reisimine on piiratud, on siseturismi osakaal sel aastal suurem ja Saaremaa on kindlasti üks atraktiivsemaid kohti Eestis," nentis Kerde. Tema suurim soov on, et sügisel uusi piiranguid juurde ei tuleks ja reisimine elavneks.

Visit Saaremaa turundusjuht Riine Rander FOTO: Erakogu

Visit Saaremaa turundusjuht Riine Rander ütles, et nad pole küll majutajatelt täpseid külastatavuse numbreid uurinud, kuid ettevõtete esindajatega suheldes on jäänud mulje, et suvi on möödunud seni üllatuslikult hästi. "Hea oli kuulda, et juulis on mõnedel päevadel olnud ka täitumus 100 protsenti," sõnas Rander, mööndes, et ka väiksemate majutusettevõtete esindajad on öelnud, et nurisemiseks tegelikult põhjust polegi.

Rahva liikumise kohta annab infot ka parvlaevade reisijate statistika. "Juulikuu ülevedude statistika oli hea – pea sama number, mis möödunud aastal samal ajal," märkis turismitöötaja.

Rõõmustav on tema sõnul näha ka linnapildis ohtralt inimesi, kes on otsustanud tulla puhkama ja aega veetma siinsetele saartele. "Eks see aasta olegi siseturismi aasta," tähendas Riine Rander, kelle sõnul tundub, et eestlane planeerib reisi kodus või siis tehakse kõik plaanid jooksvalt.

"Mõne turistiga vestlema jäädes on välja tulnud, et saartele elatakse kaasa ning kohalikud saared on võetud reisisihiks teadlikult, et toetada siinset majandust," märkis ta.

Ka EOmap, kes annab välja paberkandjal kaarte, on Randeri sõnul öelnud, et sel aastal on nad Tallinnas rekordiliselt müünud just Saare- ja Hiiumaa kaarte ehk mandril olles ostetakse kaart ja valmistutakse reisiks. Turismiinfosse satuvad rohkem välismaalased: leedulased, lätlased, sakslased ja poolakad.

Tuurid on ülipopulaarsed

"Sel aastal on populaarseks osutunud ka meie korraldatud giidituurid, mida teeme koostöös giidide ühinguga," rääkis Rander. Rekordarv eestikeelsel giidituuril on olnud 65 inimest, teistel nädalatel on eestikeelsetel tuuridel osalejate arv varieerunud 40 ja 60 vahel. Võrdluseks, varasematel aastatel on eestikeelsetel giidituuridel olnud osalejaid paarikümne ringis. "Kuid giidituure teeme ka soome, inglise ja vene keeles ning ka neil on kuulajaid olnud."