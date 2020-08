Regula on Virtsu-Kuivastu liinil abiks augusti lõpuni

Perioodil 1.-16. augustini teenindati Virtsu-Kuivastu liinil 138 975 reisijat ja 58 524 sõidukit. Reisijate arv oli veel 3% väiksem eelmisest aastast, kuid üle veetud sõidukeid oli 3% mullusest rohkem. "Meil on hea meel, et Eesti suursaared on sel suvel nii populaarsed ning loodame, et Regula lisareiside võimalus aitab sadamates pikki järjekordi vältida selle kuu lõpuni," märkis Metsla.