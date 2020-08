Kuressaare hambapolikliinikut asub juhtima Tiit Kaasik

Nõukogu esimees Reet Tuisk ütles, et kuna praegune juht soovis ise ametist lahkuda, kuulutas nõukogu mõni aeg tagasi välja konkursi ja tööle kandideeris neli inimest. Neist kolm kutsuti vestlusele ja Kaasik osutus viimaks kandidaatidest parimaks. "Tema kasuks rääkis mitugi asja," tõdes Tuisk. "Leidsime, et tal on mitmeid omadusi, tänu millele sobib ta kollektiivi juhtima."

Reet Tuisu sõnul ei olnud konkursi tingimustes, et kandideerijal peaks olema kindlasti meditsiiniline, veelgi enam, stomatoloogiline haridus. "Vesteldes temaga tundus, et tal on just selliseid isikuomadusi, et ta suudab kollektiivi juhtida," selgitas nõukogu esimees. Hambapolikliiniku juhatuse liige peab tegelema väga mitmesuguste küsimustega, tõdes Tuisk. "Ka näiteks majandusalaste ja transporditeemadega, rääkimata sellest, et põhiülesanne on tal asutuse jätkusuutliku tegutsemise tagamine," selgitas Reet Tuisk. Kõik sellised kogemused on Kaasikul olemas.