Kuressaare Ristiku lasteaia kokk Tiina Kuusik on varem töötanud nii Meri kui ka Arensburgi hotelli restoranis, kuid 2006. aastast saati on ta süüa teinud kõige karmimatele kriitikutele. Lapsevanemad teavad küll, kui raske on tihtipeale last sööma meelitada, eriti kui laual on tervislik toit.