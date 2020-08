Vabaharidusliidu liikmed kogunevad Kuressaarde suvekooli

„Eesti erinevais paigus suvekoolide korraldamine võimaldab saada parema pildi kohalikest vabaharidust pakkuvatest keskustest,“ tõi Eesti Vabaharidusliidu juhataja Ena Drenkhan välja põhjuse, miks koguneti just Saaremaale. „Kui meil õnnestub kahe päeva jooksul ühendada meeldiv kasulikuga, mis tähendab organisatsiooni vaates oluliste küsimuste läbiarutamist, liikmete vahelist suhete värskendamist, uute liikmete vastuvõttu ning tublimate tunnustamist, siis võime lugeda suvekooli Saaremaal igati kordaläinuks,“ lisas Drenkhan.

Eesti Vabaharidusliit (EVHL) on üleriigiline valitsusväline katusorganisatsioon, mis ühendab ligi 70 haridusele suunatud mittetulundusühingut, kodanikeühendusi ja vabahariduslikke koolitusasutusi. „Saare- ja Muhumaa senisele viiele liidu liikmele lisaks on meil suur heameel võtta oma perre vastu veel üks liige, kelleks on saarlastele küllap juba tuttav MTÜ Islander, kes tegutseb Ingrid Põldemaa juhtimisel,“ rõõmustas liidu tegevjuht Ena Drenkhan.