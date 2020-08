Saaremaa Piimatööstuse juhatuse esimees Valdis Noppel ütles, et piimatööstus on otsast lõpuni täis torustikke ja pumpasid, mis tarbivad kokku suurel hulgal elektrit. Veel võiks välja tuua juustuvadaku tihendamise protsessi, külma tootmise, ventilatsiooni… “Valgustus on meie harus kindlasti üks väiksemaid tarbijaid,” sõnas Noppel.