Tuule Grupi osalusel plaanitakse Tallinna kontserdikeskust

Tallinnas Toompead Vabaduse väljakuga ühendavasse Harjuorgu kavandatud kontserdimaja kavandi on koostanud arhitekt Villem Tomiste. Projekti koordineeriva MTÜ-ga Harjuoru 2030 on ta mitme aasta jooksul kaardistanud alal kehtivaid piiranguid ja võimalusi ning nendega arvestades koostanud Helioru laiendatud projekti. Projekti avalikustamisega algatatakse avalik arutelu vanalinna-uuslinna ühendusala rolli üle, mille raames toimub ka Arhitektuurikeskuse ja MTÜ Harjuoru 2030 korraldatav Linnafoorum.

Kontserdimajja on kavandatud kaks saali: suur saal (1500–1700 istekohta) ja kammersaal, mida on liikuva seina abil võimalik suvisel ajal kasutada ka vabaõhulavana. Lisaks kahele saalile on hoones arvukalt suuri ja väikesi ruume, mis on kohaldatavad vastuvõttude, ürituste, väiksemate konverentside ja muu jaoks, ning mis kontserdimaja halduskulude katmiseks oleksid väljarenditavad.

ERSO peadirigendi Olari Eltsi sõnul vajab Eesti kaasaegset muusikalist mesitaru, mis kihaks hommikust õhtuni ja kus leiaks väärilise kodu nii ERSO kui ka EFK. “Tallinn väärib maailmatasemel kontserdisaali ning Toompea jalamil on selleks ideaalne koht,” lausus ta.

Harjuoru 2030 esindaja Peeter-Eerik Ots märkis, et järgmine riiklikult oluline kultuuriobjekt peab kindlasti olema ka külaliste jaoks pidevalt avatud. “Asukoht ja maamärgina toimivus on vaieldamatult olulised ka turistide jaoks. See on ideaalne koht, kus einestada Eesti toidu restoranis, tutvuda Eesti muusikapärandi väljapanekutega ning osta meenepoest kaasa mõni kultuuriga seotud suveniir,” lausus ta.

Harjuoru kinnistu ja Tuule Grupi omanik Vjatšeslav Leedo ütles, et on kõnealusele kohale väärikat kasutust otsinud juba aastaid. “ERSO Helioru kontserdimaja on kahtlemata üks väärikamaid lahendusi, mis kindlasti rikastab seda piirkonda ja kogu Eesti kultuurimaastikku,” rääkis ta.

Kontserdimaja maksumus koos sisustuse, finantskulu ja võimalike lisakuludega on prognoosi kohaselt 90 miljonit eurot. Lisaks võimalikule Kultuurkapitali investeeringule on plaanis väiksemas mahus kaasata ka erarahastajaid ja -annetajaid.

Läinud nädalal kirjutas Saarte Hääl ka Kuressaarde plaanitavast mitmeotstarbelisest Kahni keskusest, mille rajamise idee esitas riiklikult tähtsate kultuuriobjektide konkursile Saaremaa vallavalitsus.