Panga muinastulede öö kogub raha Perekodu lastele

“Muinastuld oleme siin juba aastaid teinud ja aastaid oleme ka korjanud raha lastele,” rääkis Sagur. “Meie põhiidee ongi selles, et miks teha niisama üritust, teeme parem Perekodu laste heaks. Saare rahvas on selle hästi vastu võtnud ka, sest nõrgemaid peab ju ikka aitama.”

Lisaks tulele on Pangal kavas tulešõu, tantsutrupi Lips etendus, näeb ja kuuleb Black Velvetit ning trikke teeb ka õhuakrobaat. Eraldi on avatud väike kohvikuala ja ka lasteala, et neilgi igav ei hakkaks.