Saaremaal toimunud kirjanduslaager jättis osalejatele kustumatu mulje

Integratsiooni Sihtasutuse juht Irene Käosaar rääkis, et tegu oli vene keelt kõnelevate inimeste integratsioonilaagriga, mille raames said näiteks Kohtla-Järvelt ning Narva linnast pärit inimesed võimaluse saari avastada ning saarlaste sulest tulnud kirjanduse kaudu kultuuriga tutvuda. Irene sõnul oli seltskond reisist vaimustuses. Selle kohta leiab kinnituse ka Eesti keele maja Facebooki postitusest: "Eeskujud ning kaunis saare loodus on olnud nii inspireerivad, et meie tublide õppijate sulest on hakanud lausa voolama kaunist luulet, samuti tulid Abruka saarel esmaettekandele Jüri Tuuliku lühilugude ainetel valminud võrratud näidendid." Laagrilised väisasid Muhu saarelt Koguva külast pärit Juhan Smuuli kodu, ning kaks päeva veetsid nad Abrukal Jüri ning Ülo tuuliku "kirjanduslikku ja kodusesse lähedusse hoies."