Mees magas roolis, viinapudel kõrval

Samal päeval veidi enne südaööd teavitati politseid, et Ulje külas käib pidu, kus alaealised tarbivad alkoholi. Politseinikud tuvastasid sündmuskohal kahel alaealisel alkoholijoobe ning lapsed anti üle nende vanematele. See, kust alaealised alkoholi said, on politsei teatel selgitamisel.