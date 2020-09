Saaremaa vald küsib toetust seitsmele ehitisele

Saaremaa valla arenduse peaspetsialist Eda Kesküla ütles, et remonti minevad ehitised valiti välja koostöös muinsuskaitseametiga.

Tõlluste mõisa kivisild ja kolme kilomeetri pikkune Papissaare munakivitee on igapäevases kasutuses ja vald nende omanikuna peaks need korda tegema nii või teisiti. Kui töödeks on võimalik toetust saada ja pealegi headel tingimustel, siis miks mitte seda kasutada, selgitas Kesküla.