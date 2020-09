Kogukonnad saavad oktoobri alguseni toetust taotleda

“Kohalikel kogukondadel on regionaalses arengus väga suur roll,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

“Sageli on tänu nende usinale tegevusele külas näiteks aktiivne seltsielu, toredad mänguväljakud või pakutakse kohalikele elanikele põnevaid koolitusi ja huviringe. Kuigi paljud neist kohalikest toimekatest inimestest organiseerivad seda kõike õhinapõhiselt ja vabatahtlikult, vajavad need tegevused elluviimiseks siiski ka raha. Just sellega soovimegi neile tublidele inimestele toeks ja abiks olla.”