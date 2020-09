Äpardunud röövpüük päädis kohtukaristusega

SILM PEAL: Keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer ja Saaremaa ringkonnaprokurör Rainer Amur teevad tihedat koostööd selleks, et kuritegelikul kombel keskkonna kahjustajad tuvastatud saaksid.

Kolm aastat tagasi röövpüügilt tabatud mehed said sel esmaspäeval kohtust kätte süüdimõistva otsuse. Saaremaa ringkonnaprokuröri sõnul on säärased keskkonnakuriteod olnud viimastel aastatel kõrgendatud tähelepanu all.