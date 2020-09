Urmas Treiel: nautigem kooliaasta algust!

▶ Saatejuht Tõnis Kipper: Viimastel aastatel on Eestis kinni pandud 60 kooli. Saaremaal ju lähiaastail ühtki kooli kinni ei lähe?

Urmas Treiel: Ei lähe. Meie praegune koolivõrk on praegu enam-vähem selline, millisena me seda näha soovisime ja millisena näeksime, et see kestaks. Oleme arengukavas kokku leppinud, et lastele jääb kodulähedane lasteaed ja vähemalt neljaklassiline kool.

Tänavu sügisel alustas Saaremaa vallas kooliteed 335 last, kellest üle neljakümne protsendi on maakoolide lapsed. See, et esimesse klassi läheb nii palju lapsi ja suur osa neist maakoolidesse, oli väga tore üllatus. Tavaliselt on maalaste osakaal kooliteed alustavate õpilaste seas olnud 36–37 protsenti. Orissaare gümnaasiumis alustas esimeses klassis 23 koolijütsi – täitsa korraliku suurusega klass. Vaadates varasemaid aastaid, on see arv jäänud paarikümne juurde ja isegi pisut allapoole.

Uus valla kool on riigi poolt vallale üle antud Kallemäe kool, mis selles volikogus saab endale uue nime Saaremaa Toetava Hariduse Keskus. Ülevõtmise järgselt on lapsevanemate huvi kooli vastu järsult suurenenud ja sellest sügisest on koolis 12–13 uut õpilast.

▶ Tänavu tuli meie koolidesse hulk uusi õpetajaid.

Ootame ja soovime, et uusi õpetajaid tuleks meie kooli rohkem, kui tuli sel sügisel. Tõid ju Kuressaare hariduskonverentsil ka ministeeriumi esindajad välja, et meie pedagoogide keskmine vanus on üsna kõrge, 50+ eluaastat. Meie õpetajate keskmine vanus on kogu Eesti kohta käivast näitajast 15 aastat kõrgem. Loomulikult ei soovi me, et koolides töötaksid üksnes noored pedagoogid. Tähtis on, et meil oleks enam-vähem võrdselt igas vanuses õpetajaid. Ootus noorte pedagoogide järele on suur. Rõhutan: Saaremaa mõistes on pedagoogiamet vägagi kindel, stabiilne ja hästi tasustatud. Noortel tasub igal juhul õpetajaks õppima minna.

Rääkides hariduse rahastamisest Saaremaal – esimesse, teise ja kolmandasse kooliastmesse maksab Saaremaa vald selgelt rohkem kui keskmine Eesti vald. Gümnaasiumitasemele maksame täiendavalt umbes sama palju, kui seda tehakse Eesti teistes piirkondades.

▶ Milliseid suuniseid seoses võimaliku koroonaohuga andis vallavalitsus koolidele alanud õppeaastaks?

Paraku polnud riigipoolset selget seisukohta ega suuniseid, kuidas koolid oma töö korraldama peaksid. Seepärast läks ka Saaremaa vallavalitsuse poolt koolidele väga lakooniline ja lihtne sõnum. See keskenduski ainult sellistele põhitõdedele nagu hügieenireeglitest kinnipidamine, ruumide õhutamine, värskes õhus viibimine. Me ei hakanud nimelt reguleerima, kuidas koolid oma tööd korraldama peavad.

Meie sõnum on, et koolid saaksid olla võimalikult autonoomsed ja otsustada ise vajalike sammude üle nende baasreeglite piires, mis on tulnud haridusministeeriumilt ja vabariigi valitsuselt. Meie enda mõtted on pigem soovituslikud.