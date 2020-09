Kevadel kartsid inimesed perearsti kabinetti kui tuld, nüüd mõni kuu hiljem on igasugune ohutunne aga kadunud. Perearstid Mari Soots ja Sille Väli ütlevad, et köha ja nohuga inimesi satub ilma ette teatamata uksest sisse tulema üsna tihti. Juhtunud on ka, et inimene tuleb end eelnevalt registreerimata arstikabinetti ning teatab siis, et tal on juba mitu päeva olnud köha ja 39 kraadi palavikku.