Haigestunud õpilased jäävad koduõppele

Saaremaa abivallavanem Helle Kahm selgitas, et tegemist on õpilasega, kelle lapsevanem on kooli teavitanud. "Kool on kohaldanud lapsele kodus õppimise võimalused. Samamoodi toimitakse ka õpilastega, kes peavad jääma koju või satuvad haiglasse teiste haigustega," sõnas Kahm.