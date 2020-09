Naiskodukaitse avab Paldiskis Rita Loeli auks mälestuspingi

Toimumas on justkui Naiskodukaitse nädal. 2. septembril tähistas Naiskodukaitse 93. aastapäeva, 4. septembril saavad naiskodukaitsjad kokku Paldiski linnas, et meenutada Harju ringkonna taasloojat, entusiastlikku sädeinimest Rita Loeli, kes töötas ühtlasi ka Saarte Hääle ajakirjanikuna, ning avada tema nimeline mälestuspink ja näitus.

Kui 1994. aastal taasloodi Rita eestvedamisel Naiskodukaitse ringkond Saaremaal, siis 1996. aastal Paldiskis tegutsedes kutsus Rita Loel kokku siinsed naised, et taasluua organisatsioon ka Harjumaal. Paldiski jaoskond taasasutati Harjumaal esimesena 24. aastat tagasi. Rita Loel oli nii Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna esimene esinaine kui ka hiljem Harju ringkonna esimene esinaine. Ta on algatanud mitmeid ettevõtmisi, millest on välja kujunenud pikaaegsed traditsioonid.

„Hindan väga kõrgelt ajalugu, sest sealt saavad meie teadmised ja väärtused vundamendi, millele meil on võimalik luua uus platvorm tulevikutegijatele,“ sõnas Naiskodukaitse Harju ringkonna esinaine Elbe Lumiste. „Tunnen, et Harju naiskodukaitsjad said Rita näol hindamatu kingituse ja mul on hea meel, et Paldiski jaoskond algatas selle eest tänuks mälestuspingi loomise,” jätkas Lumiste.