Saarlased pürivad Põhjamaade golfikaardile

Saare Golf OÜ müügimänedžeri Rein Raudsepa sõnul on tegemist Nordic Golf League´i osavõistlusega, mille lõplik nimi selgub siis, kui saadakse teada sponsorite nimed. "Oleme korraldanud seda võistlust kaks aastat Pärnu Bay Golf Links´i väljakul ja eelmisel aastal toimus Pärnus liiga finaalvõistlus. Tegemist on profigolfi võistlusega, mis on oma tasemelt kohe European Tour´i ja European Challenge Tour´i järel teine. Sellel võistlevad kõik Põhjamaade paremad profigolfimängijad, meie Eesti mängijatest võistleb seal praegu ainult Sander Aadusaar," rääkis Raudsepp.

Ta lisas, et võistlus on planeeritud järgmise aasta septembri esimesele nädalale. Tegelikult pidanuks üritus toimuma käesoleval nädalal sel aastal, kuid koroonaviiruse tõttu jäi see ära.

Rein Raudsepp rääkis, et võistluse eesmärk on tuua Saaremaa ja Saaremaa Golf & Country Club Põhjamaade golfikaardil särava tähena esile. "Rootsist käisid tuuri mänedžerid meie väljakut vaatamas ja jäid nähtuga igati rahule, kuna tegu on tõeliselt väljakutseid esitava väljakuga," märkis Raudsepp.