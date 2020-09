Eneseisolatsiooni peab jääma vaid osa reisijaid ja teenindav personal

27. augustil sõitis Tallinnast Saaremaale täielikult väljamüüdud reisibuss, milles viibis kaks koroonaviirusesse nakatunud inimest. Sellega seoses on kohalikel tekkinud küsimus, kas kõiki bussis või sel ajal parvlaeval viibinud inimesi loetakse nüüd kontaktseteks, kes peavad jääma eneseisolatsiooni, eriti arvestades asjaolu, et sellesama reisi bussijuht peab kaks nädalat isolatsioonis viibima.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar ütles, et kui lennukis või bussis on sõitnud nakkusohtlik inimene, siis loetakse tema lähikontaktseteks kaks istmerida eespool, kaks istmerida tagapool ja samuti kõrvalreas istunud isikud ning bussi puhul bussijuht/reisisaatja ja lennuki puhul salongi teenindav personal.

"Selle konkreetse Tallinna–Saaremaa bussi puhul toimiti nii, nagu kirjeldasin. Meie inspektor võttis bussifirmaga ühendust ja sai nende inimeste andmed, kes olid pileti ostnud internetist. Samuti teatati sellest ajalehes, et need inimesed, kes selle bussiga sõitsid, saaksid selle info ja jälgiksid oma tervist hoolsamini. Pärast info ilmumist on mitmed inimesed meie Saaremaa inspektoriga ka ühendust võtnud ja neid on nõustatud," rääkis Saar.