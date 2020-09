Pakendikonteinerisse tassitakse isegi mulda

Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhi Bert Holmi sõnul sai kaamerate paigaldamisega kinnitust tõdemus, et meie pakendikonteinerite ümbrust ei reosta mitte turistid Tallinnast, Tartust või Kohtla-Järvelt, vaid enamjaolt siiski kohalikud inimesed. Kurioosum on see, et reeglina on kõigil neil paharettidel olemas ka jäätmeveoleping.