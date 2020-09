Aastaid haudutud matkaplaanist sai suisa telesaade

Esialgu mõtles ta matkama minna üksi, siis kutsus sõber Lemo kaasa ja siis tekkis juba idee retkest saade ka teha. "Ma ei olnud Eestis varem nii pikka matka teinud. Ja see põhiliselt paeluski, teekond läbi Eesti," rääkis Reimal. "Kui oled metsas või mägedes rohkem kui viis päeva, tekib juba uus rütm, argielu kaob ja sa lähed täiesti teise seisundisse. Samuti füüsiline pool – enda piire kombata on ikka hea," selgitas ta.

ETV2 kanalil 17. oktoobrist jooksma hakkava telesarja "Metslased" kohta ütles Reimal, et see tuli suuresti Lemo kogemuste ja senise töö pealt. "Koos produtseerisime ja mõtlesime. Lemo on varemalt peamiselt ETV-sse tootnud ja sealt see arenes," rääkis ta.

Neljaliikmeline seltskond, laulja Elina Netšajeva, reisisaadete tegija Lemo, loodusgiid Kaidi Jõesalu ja kunagine mägimatkaja Reimal võtsid ette 13 päeva ja 388 kilomeetrit pika matka läbi Eesti. Ligi kahe nädala jooksul liitusid nendega veel näitleja Ago Anderson, loodusfotograaf Jarek Jõepera, ellujäämisinstruktor Ranno Pajuri ja kümneid teisi toredaid Eesti inimesi.

Olulisim idee oli Reimali sõnul kutsuda teekonnal endaga päevaks kaasa kohalikke inimesi, metsa ja looduse tundjaid, kultuuriinimesi, et neist ja nende mõtetest kõige vahetumal kujul osa saada. "Metsa teema on hetkel tulikuum ja erinevaid vaatepunkte palju. Ometi on vaja kuskil kokku saada ja leida sellele emotsionaalsele vaidlusele lahendus," rääkis ta.

Matka käigus avanesid paljud meie looduse tahud. "See, kui hästi ja teadlikult, vastutustundlikult on meie mets ja loodus hoitud, on ikka väga üllatav. Alates ettevõtjatest ja lõpetades looduskaitsjatega on asi meil tegelikult kontrolli all. Jah, kui palju metsa maha võtta, on iseküsimus, kuid see tuleks Tartus kahe ülikooli teadlaste vahel selgeks arutada," märkis Reimal.

Matkaseltskond pandi Reimali sõnul kokku nii, et nende kaudu oleks inimestel matkamist ja loodust lihtsam mõista. Ja et seltskonnas oleks erinevaid kogemusi. Näiteks Elina Netšajeval puudus matkakogemus üldse. "Aga see meid paeluski," lausus Reimal, kelle sõnul talus laulja vintsutusi füüsiliselt väga hästi.