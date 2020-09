Läti vargad petsid fooliumi abil Rimi turvaväravat

Juhuslikult samal ajal samas kohas endale meelepärast viskit valinud noormees rääkis, et nägi lätlasi enda kõrval toimetamas. Samas ei osanud ta kuidagi arvata, et 40-ndates eluaastates läti mehed hauvad skeemi, kuidas alkoholi varastada.

“Nad ilmusid mu kõrvale, rääkisid midagi ning läksid eemale. Võtsin oma pudeli ja läksin minema. Hiljem tuli turvamees mulle järele ja küsis, et kas ma nägin seal neid mehi ning kas nende käitumises oli midagi kahtlast,” rääkis mees. “Minust on turvakaamera pilt nõnda, et ma olen nendega samal ajal samas kohas. Aga vargust ma otseselt ei näinud, toimetasin omi asju.”