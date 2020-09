Maaleht kirjutab, et kuna tänavune õunasaak on koide tõttu suures osas hukas, on hädas ka mahlatootjad. Sellest tulenevalt tegi Saaremaa mahlatootja Karmelia OÜ üleskutse: “Ostame hea meelega teie koduaia õunu kokku. Vajadusel tuleme neile ise kohapeale järele.”