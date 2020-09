ENNE JA NÜÜD ⟩ 30 aastat Upa-meeste lahkumisest

2009. aastal kirjutas Saarte Hääl aga, et monumendi osade eksponeerimisest on huvitatud Sääre ajalootuba. Kaarma karjääris lahtivõetuna seisnud skulptuuri ülevaatuse käigus selgus, et ligi 4/5 selle detailidest on säilinud ja rahuldavas seisukorras. Vaid kahe meesfiguuri ja naise pead olid trofeedena küla peale rändama läinud, aga need loodeti ümbruskonnast üles leida ja tagasi kaubelda.