913 töötut, 73 vaba töökohta

Eilse seisuga oli Saare maakonnas töötuna arvele võetud 913 inimest. Töötuse määr on maakonnas 5,9% ehk mõnevõrra madalam kui Eesti keskmine näitaja, 7,6%.

“Kollektiivsetest koondamistest pole Saaremaa ettevõtjad meile teada andnud,” ütles Töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepik. “Üksikuid koondatuid on, ent praegu on tööturul liikumine sarnane iga-aastase suve lõpuga.”

Kõige rohkem – 136 – on töötute seas neid, kes viimati tegutsesid ehituse valdkonnas. Kaubanduse ja teeninduse alalt lisandus 99 töötut, puhastusteeninduse alalt 73 inimest. Valdkonnast “muu tööstus ja tootmine” tuli 57, majutuse ja toitlustuse alalt 53 inimest.

Praegu on maakonnas pakkuda 73 töökohta. Vajadus töökäte järele on suurim töötlevas tööstuses – selles valdkonnas on pakkuda 35 töökohta.