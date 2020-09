Saaremaa köögiviljatalud saavad korralikku saaki

Saaremaa tootja saab avatud turu konkurentsis loota vaid tarbija patriotismile ja paremale maitsele. "Mul on selline tunne, et meie oma kartul on parema maitsega ja me saame natuke rohkem hinda küsida," sõnas Lindmäe. Samas leidub piisavalt ka sellist kohalikku rahvast, kes paneb toidukorvi ainult väga odavat kaupa, sõltumata maitsest. Odavaid põllusaadusi toodetakse Lindmäe sõnul ainult kõrget saagikust taga ajades. "Kõik keemia, mida on vähegi kasutada lubatud, see ka ära pannakse. Siis on saak suur ja saab seda odavalt müüa. Ketipoodide odav lahtine kartul kipub selline kaup olema," rääkis Guido Lindmäe.