Akvarellist Siiri Talli teoste peategelane on loodus

Nelja aastakümne eest suvesaarlaseks saanud Tall on viimased kümme aastat olnud juba täiskohaga saarlane. Ja kunstnikuna täitub täna üks tema unistus – oma töid raekojas eksponeerida. Näitusega "Kummardus peaaegu kadunud maailmale" tahab Mustjala kandis elav kunstnik juhtida tähelepanu loodusele, mis teismeeast alates on olnud pea eranditult kogu tema loomingu aines.

"Minult on küsitud, miks ma inimesi ei maali. Arvan, et inimene on ennast niigi ületähtsustanud, valdavalt on loodus temale ressurss, mitte elu. Kaasaja kunstis kaldub loodus olema pigem taust inimesele, mitte peategelane. Minu jaoks on loodus peategelane, oma loomulikkuses ja ilus," selgitas Tall.