Läänesaarte kammerorkester laiali minna ei kavatse

Vald tuli vastu

Kõik on edasi lükatud

Edoardo Narbona sõnul tuleb kõvasti pöialt hoida, et sügisene kontsert teoks saaks. Esinema peaks TTÜ kammerkoor, kelle dirigent on Ilmars Millers Lätist. Lisaks Riia parim noorte kammerkoor ning solistidena põhjanaabrid – sopran Mia Heikkinen ja bass Jorma Matikainen, aga ka meie oma metsosopran Triin Ella ja tenor Aivar Kaseste. Kuidas tänavu oktoobris reisimisega on, ei tea täna veel keegi, aga Aruväli loodab, et rasketest aegadest aitab selleks kirjutatud muusika kergemini läbi tulla.

Narbona ja Aruväli kinnitavad, et professionaalsel tasemel kammerorkestrit on vaja nii Saaremaale kui ka muusikutele. “Tegelikult on väga palju häid Saaremaaga seotud muusikuid,” tõdeb Aruväli ja lisab, et ka Saaremaal elavatele muusikutele on väljundit vaja. Teistpidi on see võimalus Saaremaa publikule kuulata kõrgetasemelist muusikat ning Saaremaa tõuseb sellega aina rohkem laiemale kultuurikaardile.