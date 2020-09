REPORTAAŽ ⟩ Meie piknikuplaane koroona ega vihm ei riku!

Läinud laupäeval pidanuks läbi Kuressaare kesklinna sirutuma pikk laudaderida, linnasüdames valitsema paras möll ja melu ning hea ja parema mekutamise kõrvale kõlama kilked ja laul. Paraku on plaanid üks, reaalsus aga hoopis teine asi. Kuressaare tänavapiknik on eelnevail aastail toimunud nii kesklinnas kui ka lossipargi lähistel. Tänavuse oodatud tänavapikniku asemel tuli aga viiruseohu tõttu taanduda hoopis hoovidesse ja kohvikutesse. Et mitte lasta koroonaviiruse hirmul üritust päris ära kaaperdada, otsustati pidu läbi viia hajutatult.