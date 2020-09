“Laps jäi kurguvalu pärast koolist koju,” rääkis Kuressaares elav Kristi (nimi muudetud – toim). “Kuna ta ei saanud valu pärast neelata, tahtsin, et perearst ta üle vaataks – äkki on midagi tõsisemat kui tavaline külmetus.”

Haige lapse ema helistas kolmapäeva hommikul pereõele, too ütles aga, et neil on karmid reeglid: laps ei saa vastuvõtule tulla enne, kui talle on tehtud COVID-test ning selle tulemus osutunud negatiivseks.