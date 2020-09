Saaremaa lennuhange venib nagu härja ila

Juba mõnda aega saarlaste jaoks paraja naljanumbri tiitlit kandnud Kuressaare–Tallinna lennuhange ei ole seni tulemusteni jõudnud. Hanget on küll tühistatud, küll uuesti välja kuulutatud, selle tähtaega edasi lükatud nii palju, et nende kordade kokkulugemiseks läheb kahe käe sõrmi tarvis, ning läbi on see käinud ka mitu kohtuastet. Kuid muutunud pole midagi. Uus lennuk pidanuks liinil startima juba 1. juunil. Eelmisel aastal.