Uustulndi “Avamere” viimane osa jõuab lugejateni

“Inimesed on kannatamatult oodanud, mis sest asjast ikka saab. Aga nüüd leiab see oma lahenduse. Tegelased on samad, ikka seesama kolhoos Kaluri Poeg, seesama laev, seesama kapten Volmer,” ütles Uustulnd ja kinnitas, et triloogia sai kokkuvõttes üsna selline nagu algselt kavandatud. “Võib-olla mingites nüanssides tuli mõningaid muudatusi, aga lõpp on selline nagu alguses plaanitud,” lausus ta.