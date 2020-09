Saaremaal püüti enim vähke Võlupe ja Punapea jõest

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko ütles, et sel aastal väljastas keskkonnaamet vähipüügiks Saaremaal 243 kalastuskaarti. “Suurem see number olla ei saakski, sest ära osteti kogu limiit,” märkis Rakko.

Rakko lisas, et väljatoodud püügiandmed ei ole siiski veel lõplikud, sest osa püügiaruannetest on veel esitamata. “Tuletame meelde, et püügiandmete keskkonnaametile esitamine on iga vähipüüdja kohustus,” rõhutas vee-elustiku büroo juhataja.