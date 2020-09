Nõukogu kiidab: hooldekodu juht on teinud tublit tööd

Heli Kaer FOTO: Erakogu

Oma pöördumises juhataja ametist vabastamist nõudnud töötajatest tuli kohtumisele kaks inimest.

“Meil oli kokku lepitud, et tulla saab kuni kolm töötajat,” ütles hooldekodu Saaremaa Valss nõukogu esimees Tiiu Aro. Tema sõnul oli pöördumisele alla kirjutanuid pisut üle kahekümne.

Nõukogu esimees möönis, et rahulolematust on Saaremaa Valsi personali seas üsna palju. “Kui on juht, kellele vald on andnud nõukogu kaudu ülesande asjad korda teha, sealhulgas eelarve kontrolli alla saada, ongi vaja optimeerida, inimeste töötunnid üle vaadata, hooldusvahenditega säästlik olla ja ruumide funktsioone muuta,” selgitas Aro.

Nõukogu esimehe sõnul pole Heli Kaera vastu kogu kollektiiv. “Olen saanud ka neli-viis telefonikõnet, kus juhatajale toetust avaldatakse,” ütles Aro.

Pöördumise koostajad heidavad juhatajale ette üleolevat suhtumist töötajatesse ja suhtlemisprobleeme. “Heli Kaer on väga otsekohene ja konkreetne ning võib-olla see igaühele ei meeldi,” lausus Tiiu Aro. “Samas on see teema juhatajaga läbi arutatud ja küllap ta sellest omad järeldused teeb.”

Aro sõnul on veebruarist ametisse asunud Heli Kaer Saaremaa Valsi juhina hästi hakkama saanud ning nõukogu toetab teda.

Tiiu Aro sõnul on suunised töörahu taastamiseks Saaremaa Valsi kollektiivis juhatajaga läbi arutatud juba augustikuisel nõukogu koosolekul. “Läheme edasi samm haaval,” ütles Heli Kaer Saarte Häälele.

Kadi raadio eilses “Keskpäeva” saates ütles Kaer, et oma rolli pingete tekkimisel mängis tänavune koroonakevad.

Töötajate pöördumine tuli talle oma sõnul üllatusena. “Kuna enamik probleemidest oli koosolekutel eelnevalt lahatud, jäi mulje, et asjad on selgeks räägitud,” ütles Kaer.

Oma tugevuseks ja nõrkuseks juhina nimetas Heli Kaer otsekohesust. “Kindlasti on mul oma nägemus sellest, mis inimene peaks tööajal tegema. Võib-olla ei ole see nutitelefon, millele peaks tööajal tähelepanu pöörama.”