MUHU UUDISSED ⟩ Ega siis luomdele põle inimese mõistust antud

Nüid riagib tükkis teese kandi pialt. Pidu akkab varsi kätte jõudma. Valla kolmeskümnes juubel. Teese oktoobri õhta Liiva uie suure keskväljaku pial pietse. Teitel ikka tutitegu oo mieles? Nüid tuletatsegid miele, et laupa, ühessateistmenda septembri omingu, kümnest kaheteistmeni, oo Piiri taaskasutuskeskuses tutikogumise tunnid. Ja kis ep sua sõnna viia, siis andke aga Marele või siis kohe Reinele tiada ja tutiautu tuleb kojo järgi. Oma tutikottidele tasuks nimed kua piale kirjuta ja tuttide kogus kua, et äkist pannasse auraamatu sissegid pärast. Nõnna et otsige aga nobesti oma tutitagavarad üles ja kis põle ikka viel ühtegid tutti tein, siis nüid oo küll tagumine aeg!