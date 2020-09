Parklates kipub autojuhtidel parema käe reegel ununema

Sõiduõpetaja Priit Kald nendib, et parema käe reegel ei ole autojuhtidel eriti meeles. Selle üheks põhjuseks on vahest see, et vähemalt Kuressaares, erinevalt Pärnust või Tartust, reguleerimata ristmikke sisuliselt ei ole.

Suurtes parklates ei ole liiklus Kaldi sõnul üldjuhul mitte ühegi märgiga reguleeritud ning seega tulebki järgida lihtsat reeglit: liigub see, kel parem käsi vaba.

Paraku kipuvad endale eesõigust nõutama juhid, kel tundub olevat laiemalt ruumi või otsem tee. Kald tõi näite Maxima parklast, kus autojuhid ühe sissesõidu juurest teiseni viival teel sageli gaasi vajutavad, kontrollimata, kas keegi tuleb ehk parkivate autode vahelt.

“Täie lauluga pannakse keskelt läbi ja ma ikka vaatan, et oh õudust!” ütles Kald, lisades, et ega enne mõtlema hakata, kui keegi kellelegi sisse sõidab.

Teise näite võib tuua Auriga parkla väljasõidust Marientali teele. Seal tekib tihti mitmest suunast tulevate autode tropp ja väljasõiduteele pressitakse ennast just nii, nagu kellelgi parasjagu nahaalsust on.

Kaldi sõnul on parkla suur ja autojuhil tekib justkui mulje, et kel rohkem sõiduruumi, see läheb ees. Õpilastega igapäevaselt parklates sõitev Priit Kald märkis, et parema käe reegli vastu eksivad (sama lugu on ka Saarte Hääles kajastatud parklast väljasõitudega) tavaliselt vanemad autojuhid.

Noortel ja värskematel juhiloa omanikel tunduvad asjad veel paremini meeles olevat.