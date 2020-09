Sõrulane kirjutas õunamahlast doktoritöö

Pärast maastikuarhitekti bakalaureuseõpinguid õunamahla uurimisele pühendunud Saaremaa ühisgümnaasiumi vilistlane Lagle Heinmaa veetis neli aastat rohkelt aega õunte ja õunamahlaga katseid tehes. Augustis maaülikoolis kaitstud doktoritöös “Õunamahla kvaliteeti ja mükotoksiini patuliini teket mõjutavad tegurid” lükkas ta ümber mitu seni levinud arvamust. Näiteks ei tähenda õuna väga ilus väljanägemine ilmtingimata seda, et ta ka seest patuliini-nimelisest seenemürgist puhas on (loe täpsemalt loo lõpust).

Teada sai Heinmaa ka seda, et kehvema väljanägemisega õunad tuleks kiiresti mahlaks pressida, kuna need on hallitusele vastuvõtlikumad. Väiketootjad said tänu Heinmaa doktoritööle aga teada, millise pressiga saab kõige maitsvama või kõige kasulikuma mahla.