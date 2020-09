Vald ei küsinud pakendikonteinerite jaoks maakasutajalt luba

MTÜ Saaremaa Korvpall juhatuse liige Riivo Allik küsis oma kirjas vallavalitsusele, miks on see lasknud omavoliliselt paigaldada pakendikonteinerid Pihtla spordikeskuse autoparklasse MTÜ-le Saaremaa Korvpall kuuluval Väljaku kinnistul.

Alliku sõnul lubas valla jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel , et konteinerid viiakse ära. Praeguseni aga on konteinerid seal alles.

Kuna teisel pool Pihtla poodi paikneb umbes 2,4 ha suurune vallale kuuluv maatükk, paigaldati need viis pakendikonteinerit ajutiselt Väljaku kinnistul asuvasse parklasse.

“Kahetsusväärselt selgus pärast pakendikonteinerite asukoha muutmist, et Pihtla vald on selle maatüki notariaalse hoonestusõiguse lepinguga andnud 50 aastaks kasutada MTÜ-le Saaremaa Korvpall.”

Holmi hinnangul on mõistlik konteinerid ära viia siis, kui on koht, kuhu need paigaldada. “Vastasel juhul võib Pihtla jääda ühe pakendipunkti võrra vaesemaks,” tähendas ta.