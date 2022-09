3 MÕNUSAT TANGUPUTRU ⟩ Tangupudruga hops! lapsepõlve

Lapsepõlvest meenub tangupuder kui üks ema tehtud suuri lemmikuid. Nüüd viib pelk tangupudrulõhn hetkega sinnasamasse lapsepõlve tagasi. Ülearu rasket pole selles roas ka midagi. Kuid kannatust on vaja, sest tang tahab paisumiseks rahu ja aega.

Peale kannatuse ja aja on tarvis muidugi ka tangu, sibulat, suitsuliha ja sorts paksemat hapukoort. Sõrulane Silja Saar, Kuressaares tegutseva toidukoha Päevakas üks väsimatutest kokkadest on pliidi ääres pudrukulpi liigutanud varahommikust saati. Seda selleks, et ennelõunaks oleks puder valmis ja sööjate hordidel kõhud täis.