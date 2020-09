Erki Evestust sisemine leek enam nii valusalt ei kõrveta

“See on nii, et Läänemerre on sõja ajal maetud igasugu mürke ja pomme. Ja siis see gaasitoru, mis sealt läbi läheb, plahvatab,” rääkis Evestus. Tulemuseks on see, et vesi enam ei kanna mitte kedagi ega midagi. Ja see fenomen läheb edasi ka õhku, mis samuti ei kanna.