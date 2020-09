Viiruseoht: öised napsud jäävad kõrtsus võtmata

Vaekoja pubi omanik Andres Altrof ütles, et piirangute tõttu ei ole tõenäoliselt enam otstarbekas nädalavahetuseti uksi kella 5-ni hommikul lahti hoida.

“Sööki saame pakkuda, aga kui alkohol on alates keskööst keelatud, eks siis saame näha, kuidas see klientidele mõjub ja kui kaua nad tahavad näiteks alkoholivaba jooki rüübates väljas olla,” rääkis ta. “Eks ikka sai arvestatud, et Saaremaa ralli ajal saab natuke eelarvet täiendada, aga kui nii otsustatakse, siis peab vastavalt toimetama.”

Altrof nentis, et ega säärased arengud just tuju tõsta: “Peame vaikselt harjuma, et see viirus on nüüd osa meie elust ja need, kes on haiged või riskigrupis, klubides ja pubides ei käi. Aga suvel on rahvast käinud ja nii kaua, kuni on nõudlust, nii kaua hoiame ka uksed lahti.”

Baari UIM üks omanikest Lauri Vaher ütles, et otsus alkoholimüüki just sel perioodil piirata avaldab mõju ka nende tegevusele.

“Ralli toimumise ajal mõjutab, sest muul ajal oleme nagunii kinni. Mingi mõte oli, et äkki alkomüügiga teha uksed lahti 20.00–00.00, aga ei tea, kas on ikka mõtet. Saab näha, mis olukord selleks ajaks on,” arutas ta.

Kapteni uksed jäävad lahti

Johan GTH juhatuse liige Johan Lõuk sõnas, et Kapteni kõrtsi tegevust alkomüügi piirang oluliselt ei pärsi, sest kõrtsis tõmmatakse harilikult otsad kokku umbes kella ühe paiku öösel.

“Meil hakkab siin tavaliselt juba varem pihta, kogunetakse 21–22 paiku ning pidu kestab ca kella üheni,” rääkis ta. “Mis nüüd edasi saab, seda me veel täpselt ei tea, kuna see otsus on alles üsna uus. Kinni me uksi kindlasti ei pane, aga kas tõstame aegu varasemaks – seda ei oska veel öelda. Kindlasti jälgime piiranguid, aga hoiame uksed ikkagi lahti.”

Piirang kehtib kuni 24. oktoobrini ning valitsus hindab selle jätkamise vajadust nädal enne piirangu kehtivusaja lõppu.

Saaremaa abivallavanema Jaan Leivategija sõnul arutab valla järelevalveteenistus piirangute järelevalve küsimust koos politseiga 22. septembril.

“Saame vallavalitsuse kommentaari edastada pärast kohtumise toimumist. Samuti soovime kohtuda ettevõtjatega, keda müügipiirangud puudutavad,” ütles ta.

Politsei on arusaamatusteks valmis

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar selgitas, et kevadel, mil eriolukorra ajal kehtis öine alkoholimüügi piirang, laekus politseile tavapärasest enam teateid öörahu rikkumistest eluruumides.

Ta tõdes, et sellele kogemusele tuginedes võib meid ka nüüdse piirangu puhul oodata ees tavapärasest enam sarnaseid teateid.

“Oleme selleks valmis,” sõnas Antsaar. “Rõhutan, et piirangu eesmärk on kaitsta inimeste tervist ja tõkestada viiruse levikut. Inimesed kogunevad aega veetma klubidesse ja baaridesse, kus viiruse levikuks on soodsamad tingimused. Püsigem terved ja vältigem rahvarohkeid kohti,” lisas ta.